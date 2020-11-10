Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri

yıl dönümünde Giresun'da düzenlenen törenle anıldı.

Giresun Valiliği önünde yer alan Atatürk Anıtındaki törene, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Emniyet Müdür Fahri Aktaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan törende saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşuyla bulunuldu.

Valilik önündeki törenin ardından Vahit Sütlaş Sahnesinde devam eden törende, ‘Mustafa Kemal, Bir Resim Yap ve O'nu Hatırlamak' şiirleri 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okundu. Devamında ise öğrenci korosu ve Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan oluşan gösteri sahnelendi.