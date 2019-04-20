Geç uyanan ceviz ağaçları dondan etkilenmedi

Türkiye'nin en kaliteli ceviz üretim bölgelerinden Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, ceviz ağaçlarının geç uyanması ilkbahar donlarının etkilerini azalttığı bildirildi.

Geçen yıl yaşanan zirai don olayında ceviz ağaçlarında yüzde 30 zarar oluşmuştu. Bu yılki ilkbahar soğuklarında ceviz ağaçları büyük oranda geç uyanırken rekoltenin de yüksek olması bekleniyor.

Ceviz yetiştiriciliğindeki en önemli sorunlardan birinin ilkbaharda mart, nisan aylarında görülen zirai don olayı olduğunu ifade eden Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, ceviz çiçeklerinin sıfırın altındaki sıcaklıklarda zarar görecek kadar hassas olduğunu dile getirdi.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan “ İlçemizde yetiştirilen ve 'Şebin Cevizi' olarak bilinen ceviz üretimimiz yıllık hava şartlarına göre değişiklik göstererek 500 ila bin ton civarında olmaktadır. Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle 600 ton rekoltemiz olmuştu. Bu yıl ise hava şartları soğuk gittiğinden dolayı ceviz ağaçlarında da çiçeklenme geç oldu. Dolayısıyla ilk baharın zirai don riskini atlatmış oldu. Bu nedenle bu seneki rekolte beklentimiz 800 tonun üzerinde olmasıdır. Bu üreticilerimiz açısından iyi verim, tüketiciler açısından ise fiyatların biraz daha uygun olması anlamına gelmektedir“ dedi.