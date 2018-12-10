Geleceğin gazetecilerine yerel medya anlatıldı

Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi, Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram'ı ağırladı.

Tirebolu İletişim Fakültesi'nde Dr. Cem Feridunoğlu'nun Yerel Medya dersine konuk olan Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram yerel medyanın dünü bugününü konuştu.

Deneyimlerini paylaşan Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram, Giresun Yerel Medyası, Gazetecilik mesleğinde kalite olgusu, kendini geliştirmek, diğer iletişim fakültesi mezunlarından farklı olmak, habercilik ve eski gazete basım teknikleri üzerine gözlemlerini ve deneyimlerini anlattı.

Dernek Başkanı Bayram, gazetecilik mesleğinde yaşadığı, kendine has haber atlatma tekniklerini ve Giresun Yerel basınının yaşadığı sıkıntıları da dile getirerek, konuşmasını geleceğin genç gazeteci adayları öğrencilerimize küçük nasihat ve tavsiyelerde bulunarak sonlandırdı.

Yeni Giresun Gazetesi'nin kurucusu Gazeteci Zeki Akdağ'ın kızı ve fakültenin yüksek lisans öğrencisi olan Canan Akdağ ise gazetecilik mesleği ruhunu taşıyan bir ailede dünyaya geldiğini ve mesleğe çok daha küçük yaşlardan beri ilgi duyduğunu ifade etti. Hazırlamış olduğu sunum ile eski basım tekniklerinin nasıl işlediğini, eskiden bir gazete basmanın ne kadar zor ve zahmetli olduğunu anlattı.