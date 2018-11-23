İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençler Görele için çalışacak

Görele Gençlik Merkezi tarafından üniversiteli gençlerle hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Proje Destek Programı tarafından hibe ile desteklenen “Gençler Görele İçin Çalıyor Projesi” tanıtım toplantısı Görele Gençlik Merkezinde yapıldı.


“Gençler Görele İçin Çalıyor” projesi tanıtım toplantısına katılan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Göreleli genç kardeşlerimiz yaşadıkları yere değer katmaya çalışıyorlar. Üniversiteli gençler üretmeye çalışıyorlar. Bizler de Görele Belediyesi olarak her daim gençlerin yanında olduk ve olacağız. Gençlerin yaptığı bu projeyi de destekleyeceğiz. Görele Kemençesi, Görele Dondurması, Mendirek Çay Bahçesi ve tarihi kültürel mekanlar gençlerin bakış açısıyla farklı bir şekilde gün yüzüne çıkacaktır. “Proje aşamasında emeği geçenleri kutluyorum. Projenin sonucunu merakla bekliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.