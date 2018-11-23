Gençler Görele için çalışacak

“Gençler Görele İçin Çalıyor” projesi tanıtım toplantısına katılan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Göreleli genç kardeşlerimiz yaşadıkları yere değer katmaya çalışıyorlar. Üniversiteli gençler üretmeye çalışıyorlar. Bizler de Görele Belediyesi olarak her daim gençlerin yanında olduk ve olacağız. Gençlerin yaptığı bu projeyi de destekleyeceğiz. Görele Kemençesi, Görele Dondurması, Mendirek Çay Bahçesi ve tarihi kültürel mekanlar gençlerin bakış açısıyla farklı bir şekilde gün yüzüne çıkacaktır. “Proje aşamasında emeği geçenleri kutluyorum. Projenin sonucunu merakla bekliyorum” dedi.