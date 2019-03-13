Genel Sağlık-İş Sendikası yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sağlık ve sosyal hizmetlerde çalışan kamu emekçilerinin durumlarının ortaya konması, sorunlarının tespit edilmesi ve beklentilerinin somutlaştırılması amacıyla yapılan anketin çarpıcı sonuçlarını açıkladı. Bacaksız, “Genel Sağlık-İş tarafından yaptırılan kamuoyu araştırması sonuçlarına göre sağlık ve sosyal hizmet çalışanları borçludur. Sağlık ve sosyal hizmetlerde çalışan kamu emekçilerinin yaklaşık yüzde 70'i gündelik yaşamlarını sürdürmek için borçlanmak durumunda kalmaktadır. Her beş sağlık çalışanından dördü kredi kullanıcısıdır. Borçlanma, gelir düzeyine göre farklılaşmamaktadır ve emekçiler öncelikle gündelik yaşamın devamı için borçlanmaktadır. Araştırmaya katılanların yüzde 40.8'i borç ödemelerinde çok zorlandıklarını beyan etmişlerdir. Borç ödemelerinde biraz zorlananların oranı ise yüzde 50'dir. Düşük gelir düzeylerine ve yüksek borçlanma oranlarına ek olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının neredeyse yüzde 30'unun aylık hane geliri yoksulluk sınırının altındadır” dedi.

"Zaman baskısı ve aşırı iş yükü ruhsal sağlığı tehdit ediyor"

Sağlık çalışanlarına yönelik zaman baskısı ve aşırı iş yükünün ruhsal sağlığı tehdit ettiğini ifade eden Bacaksız, “Katılımcıların yüzde 89.1'i ise çalışma hayatında fiziksel ya da ruhsal sağlıklarını etkileyen faktörlere maruz kaldıklarını dile getirmişlerdir. Öte yandan araştırma sonuçlarına göre sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma hayatında karşılaştıkları fiziksel ve ruhsal sağlıklarını etkileyen iki temel faktör ise yüzde 66.7'lik oranla ruhsal sağlığı etkileyen zaman baskısı ve aşırı iş yükü ve yüzde 66.3'lük oranla ruhsal sağlığı rahatsız/tehdit edici davranıştır” diye konuştu.

"Sağlık çalışanlarının yarısından fazlası hasta ve hasta yakınlarından şiddet görüyor"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete de vurgu yapan Bacaksız, “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yarısından fazlası hasta ve hasta yakınlarından şiddet görmüştür. Araştırma sonuçları, emekçilerin yüzde 55.5'inin çalışma hayatı süresince en az bir kez hasta ve hasta yakınlarından şiddet gördüğünü ortaya koymaktadır. Katılımcıların yüzde 99.6'u hasta ve hasta yakınları tarafından sağlık çalışanlarının maruz bırakıldığı şiddet olaylarının son 5 yıl içerisinde arttığı düşüncesindedir. Öte yandan çalışanlar yüzde 97.2 oranla şiddet olaylarına karşı alınan önlemlerin yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Şiddet olaylarının artmasının öncelikli gerekçeleri yasal düzenlemelerin caydırıcı olmaması yüzde 81.5, toplumsal yaşamın genelinde artan şiddet eğilimi yüzde 69.2 ve sağlıkta dönüşüm programının olumsuz yüzde 67.9 etkileridir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları güvensizleştirilmiştir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yüzde 73.8'i işiyle ilgili gelecek kaygısı duymaktadır. Çalışanların yarısı işini kaybetme korkusu yaşamaktadır. Her üç çalışandan ikisi çalıştığı işten memnun değildir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının neredeyse tamamı son beş yılda yaşam düzeyinin kötüye gittiğini dile getirmişlerdir" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının beklentileri

Yaptırılan kamuoyu araştırması sonuçlarına göre en büyük beklentinin çalışma koşullarının iyileştirilerek, ücretlerin artırılması olduğunu kaydeden Bacaksız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının temel ekonomik beklentileri çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sabit ücretlerin artırılması ve ek göstergelerin yükseltilmesidir. Bu beklentilere bağlı olarak çalışanların iş yükünün azaltılması ile sağlık ve sosyal hizmetlerde çalışan personel sayısının artırılması talepleri öne çıkmaktadır. Katılımcıların iki temel beklentisi çalışma koşullarının iyileştirilmesi (yüzde 86.7) ve sabit ücretlerin artırılmasıdır (yüzde 86.4). Bunun yanında ek göstergelerin yükseltilmesi talebi de (yüzde 78.2) oldukça güçlü bir şekilde belirginleşmektedir. Sözleşmeli çalışmanın kaldırılması (yüzde 59.7), döner sermaye ve performansın kaldırılması (yüzde 58.5) ve nöbet ücretlerinin artırılması (yüzde 57.4) konularında da oldukça güçlü oranlar kaydedilmiştir. Şiddetle mücadele konusunda beklenti yasal düzenlemelerin caydırıcı hale getirilmesidir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yüzde 91'i toplum nezdinde gereken saygınlığa sahip olmadığı düşüncesindedir. Ayrıca emekçilerin yüzde 92.4'ü saygınlıklarının son 5 yıl içerisinde kötüye gittiğini belirtmişlerdir.”