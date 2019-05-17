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GESBAV'dan öğrencilere iftar

Giresun Üniversitesi (GRÜ) bünyesinde kurulan Giresun Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı (GESBAV) Güre Yerleşkesi’nde bulunan vakıf binasında öğrencileri iftar sofrasında buluşturmaya devam ediyor.

Giresun Üniversitesi (GRÜ) bünyesinde kurulan Giresun Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı (GESBAV) Güre Yerleşkesi'nde bulunan vakıf binasında öğrencileri iftar sofrasında buluşturmaya devam ediyor.


Hayırseverlerin verdiği destekle her akşam iftarda öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade eden Vakıf Başkanı Prof. Dr. Mustafa Türkmen, “Yönetim Kurulu üyeleriyle her birimiz veya bir kaçımız birlikte burada iftar yapıyoruz. Hedefimiz Ramazan sonrası da öğrencilerimize her sabah Vakfımızda hayırseverlerin desteği ile sabah çorbası vermektir. Şimdi ise ramazan sonuna kadar iftarlarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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