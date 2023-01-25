Giresun 2. OSB ihracat ve istihdam üssü olma yolunda ilerliyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde 480 bin metrekare arazi üzerine kurulan ve yaklaşık 40 milyon dolarlık devlet destekli yatırımla 2018 yılından bu yana faaliyette olan Giresun 2.Organize Sanayi Bölgesi, yüzde 100 tamamlandığında 46 tesisle birlikte yaklaşık 6 bin kişinin istihdamını sağlayacak.

Ordu-Giresun Havalimanına yakınlığı ve Karadeniz Sahil Yolu üzerinde olması nedeniyle lojistik olarak da göze çarpan 2. OSB projesi 2012 yılında onaylanarak, kamulaştırma ve alt yapı yatırımlarının tamamlanmasının ardından 2018 yılında faaliyet göstermeye başladı. 19 firmanın üretim yaptığı organize sanayi bölgesinde yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam ediliyor. İnşaat çalışmaları devam eden 25 fabrikanın tamamlanmasının ardından yaklaşık 6 bin kişinin istihdamına katkı sağlayacak olan organize sanayi bölgesinden dünyanın yaklaşık 100 ülkesine ihracat gerçekleştiriliyor.

2019 yılında yapılan müracaat sonrasında enerji dağıtım lisansı alan 2.OSB'de faaliyet gösteren firmalar elektriği daha uygun fiyatla kullanırken, yapılması planlanan mesleki eğitim merkeziyle kendi ara eleman ihtiyacını kendisinin karşılayacağı bir yapı oluşturuluyor.

“Ağırlıklı olarak savunma sanayi ve fındık entegre fabrikaları bulunuyor”

Giresun 2. OSB Müdürü İnşaat Mühendisi Mete Bahadır Yılmaz, ”Giresun 2.Organize Sanayi Bölgemiz ile üretim ve istihdam üssü olma yolunda ilerliyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla çok ciddi bir yatırım yaparak 2.OSB'yi hayata geçirdik. Uzun bir kamulaştırma ve alt yapı tamamla sürecimiz oldu ve bunun ardından şu anda 19 firmamız faaliyetlerine devam ediyor. İnşaat çalışmaları devam eden firmalarımızın da inşaatlarını tamamlamalarının ardından 46 fabrikamız ve yaklaşık 6 bin istihdamla bölgenin gücüne güç katacak bir projeyi tamamlamış olacağız. Organize Sanayi Bölgemizde yatırımların sektörel dağılımlarına bakacak olursak yüzde 32'lik kısmı makine-savunma sanayi oluşturuyor. Bunun ardından fındık entegre, tekstil, enerji mobilya ve alüminyum işleme tesislerimiz bulunuyor. Bu projenin şehrimize kazandırılmasında Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, her zaman yanımızda olan hemşehrimiz AK Parti Genel Bakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

“2.OSB'deki firmalar elektriği yıllık yüzde 17-18 daha ucuz kullanıyorlar”

2.OSB projesine başlarken Türkiye'nin birçok yerinde yapılmış olan OSB'leri ziyaret ederek, buralarda yapılan hataları yapmamaya gayret gösterdiklerini belirten Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve 2.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fatoğlu ise, "Bizim için en önemli şey bölgenin istihdamı. Biz burada şantiye kurmaya başladığımızda şantiyelere dahi elektrik veremeyecek durumdayız ancak gelinen durumda yapılan büyük yatırımla Bulancak ve Piraziz ilçelerinin Giresun üzerindeki elektrik yükü alınarak tesislerimize elektriği verebiliyoruz. Elektrik dağıtım lisansı aldığımız için OSB'deki firmalarımıza yıllık yüzde 17-18 civarında daha uygun elektrik veriyoruz. Göz bebeği firmalarımız var buraya taşınmalarının ardından mevcut işlerini 3'e katladılar, arzumuz bölgemizdeki firmaların büyümesi ve uluslararası alanda söz sahibi olmaları” ifadelerini kullandı.