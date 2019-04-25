Giresun 2019 turizm rotasını belirledi

GİRTAB 2019 yılı 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında gerçekleştirdi. Valilik Konferans Salonu'ndaki toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan Vali Sarıfakıoğulları, “Toplantının hem ilimiz için hem de ilimizin turizm potansiyeli için yararlı neticeler doğurmasını temenni ediyorum. İlimiz, çevre illerimizle beraber çok önemli bir potansiyele sahip. Bunun geliştirilmesi de hepimizin elinde. Hepimiz bu noktada sorumluyuz. Elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Toplantımız da buna vesile olur” dedi.

GİRTAB'ın amaçlarından birinin fuarlara katılmak, ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak, turizm bilincinin artırılması, alt yapının iyileştirilmesi ve birleştirilmesi konusunda koordinasyon sağlamak olduğunu kaydeden Vali Sarıfakıoğulları, “İlimizde 2018 yılı içerisinde Giresun lezzetleri adı altında bir çalışmamız oldu. Bunun kültürel boyutunu da eklemleyerek 2019 yılında devam ettirdiğimizde ilimizin tanıtımı konusunda faydalı olacağı kanaatindeyim. Belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarımızı da sektörel bazda daha fazla içine kattığımızda bunun yansımaları da daha etkin olacaktır. Ayrıca ilimizin tanıtımını için yurt içinde ve yurt dışında fuarlara katılıyoruz. Bunun da olumlu geri dönüşlerini alıyoruz, bu yılda fuarlara katılmaya devam edeceğiz. Turizm sektöründeki personellerinin eğitimi noktasında özel bir başlık açmalıyız. Bu sektördeki personellerin daha iyi olabilmesi noktasında hizmetten yararlananların görüşleri var. Bizde üzerimize düşeni bu anlamda yapacağız. Ayrıca bu yaz döneminden önce arkadaşlarımız bir yayla tespit edecekler ve bu yaylamızda topyekûn bir yayla temizliği yapacağız. Çeşme önlerinde özellikle burada konaklama söz konusu ise ve diğer vatandaşların buralardan hizmet alması engelleniyorsa buna karşı da önlemler almalıyız. Turizmcilerimize yatırımları için yer gösterme ve destek noktasında her türlü yardıma hazırız” diye konuştu.

Toplantıda, Giresun turizm potansiyelini arttırmak için yapılan ve bu yaz yapılacak çalışmalarla ilgi bilgilendirmede bulunuldu. Birlik encümeninin seçiminin ardından 2018 yılı Birlik Faaliyet Raporunun meclise sunulması, dilek ve temenniler ile toplantı sona erdi.