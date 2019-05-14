Giresun Arıcılar Birliği Başkanı Elevli, gezgin arıcıları uyardı

Yılın bu aylarında Karadeniz'den Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerine gitmeye başlayan gezgin arıcılar terörle mücadelede operasyon bölgelerine girmemeleri, çevre dostu olmaları, sigorta yaptırmaları ve kene ile mücadele konularında uyarıldı.

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli yaptığı açıklamada “Bu aylarda özellikle gezgin arıcılarımız 7-8 ay sürecek zorlu mesai için yolculuğa çıkmaya başlamıştır. Daha çok Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgelerine ve hatta Akdeniz Bölgesi'ne kadar inilmektedir. Buralarda çiçek ve çam balları elde edilmektedir. Ancak arıcılarımız bu yolculuğa çıkmadan önce ve gittikleri yerlerde dikkat etmeleri gereken hususlar vardır. Bunların başında bir kere arıcılık sigortalarını yaptırmalıdırlar. Zaten bu sigortanın yüzde 50'sini devlet karşılamaktadır. Bu sigorta her türlü doğal afet zararlarını, yolda yaşayacakları trafik kazasını ve yabani hayvan zararlarını kapsamaktadır. Bu arıcılarımızın en büyük güvencesidir. Bununla birlikte terör bölgelerinde devletin yasakladığı operasyon bölgelerine gitmekte kesinlikle ısrar etmemelidirler. Yine arıcılarımız mutlaka kene ile mücadelede tedbirlerini almalıdırlar ve konakladıkları yerlerde çevre dostu olmalıdırlar” dedi.