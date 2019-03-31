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Giresun Belediye Başkan adayı Aksu: “Söz sırası halkımızda“

Giresun Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın belediye başkan adayı Kerim Aksu oyunu Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi’nde kullandı.

Giresun Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın belediye başkan adayı Kerim Aksu oyunu Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi'nde kullandı. Aksu, çıkışta yaptığı açıklamada, “İyi ki seçimler var. İyi ki seçme ve seçilme hakkı var. Demokrasiye hep beraber sahip çıkmalıyız“ dedi.


Gaziler Mahallesi Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi'ne gelen Başkan Kerim Aksu, sandık görevlilerini ve vatandaşları selamladı. 1071 nolu sandıkta eşi Müge Aksu, kızları Begüm ve Eylül Aksu ile beraber oyunu kullanan Başkan Kerim Aksu, seçimlerin Giresun'a, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.


Okul çıkışında bir açıklama yapan Başkan Kerim Aksu “Demokrasinin en önemli unsuru seçme ve seçilme hakkıdır. Daha değişik bir ifadeyle seçimler demokrasinin kantarıdır. Giresun'da seviyeli bir seçim süreci yaşandı. Kırmadan, dökmeden, gerginlik yaratmadan bir kampanyanın sonuna geldik. Söz artık vatandaşımızın. Milletin iradesi akşam belli olacak. Ben bu demokrasi şölenine katkı yapan, bizlere sevgisini gösteren herkese teşekkür ediyorum. Seçimlerin Giresunumuza, Ülkemize ve Milletimize huzur, barış, sevgi, hoşgörü getirmesini diliyorum“ dedi.

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