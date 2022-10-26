Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: “40 yıllık çöpü, çiçeğe çeviriyoruz”

Beraberindeki ekiple birlikte proje sahasını gezen Başkan Şenlikoğlu, yüklenici firma yetkilisi ve projeyi takip eden belediye yetkililerinden fiziki çalışmalar ile teknik konular hakkında bilgi alarak bazı konularda talimat verdi.

Proje alanında açıklamada bulunan Başkanı Şenlikoğlu, seçimler öncesinde vaat ettikleri projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, 32 dönümlük bir alana uygulanan projeye çok değer verdiklerini söyledi.

40 yıllık çöp alanını çiçek bahçesine çevireceklerini aktaran Şenlikoğlu,“Şu anda içinde bulunduğumuz alan şehrimizin ilk çöp dökülen alanlarından birisi. Burada belediyemizin yapmış olduğu projeye göre, çöp sahasının müsait olan bölgesine 10 civarında spor tesisi yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz üzere inşaatımız başlamış durumda. Burada bir yandan da çöp alanını revize ediyor, düzenliyoruz. Daha önce söz vermiş olduğumuz gibi çöpü çiçeğe yeşile dönüştürüyoruz. Çöp alanını bir taraftan rehabilite ederken bir taraftan da aynı zamanda bölgemize şehrimize amatör sporlar için spor alanları ve spor tesisleri kazandırıyoruz. Diğer taraftan da aynı zamanda şehrimizin ticaretine gelişmesine katkıda bulunacak şehir için elzem olan şehir içerisindeki galerici arkadaşların hep birlikte bir arada bulunabilecekleri ve 42 dükkandan oluşan bir çarşı ticaret merkezi oluşturuyoruz. Hemen sanayi sitemizin karşısında olması sebebiyle de burası ticaretimize, şehrimizin gelişmesine şehrin geleceğine çok ciddi katkıda bulunabilecek bir alan. Nitelikli bir şekilde inşaatımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde yüklenici firmamızda hızlı bir şekilde inşaatı bitirerek bölgemize kazandırmış olacağız” dedi.