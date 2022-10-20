Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, görevdeki 3,5 yılını değerlendirdi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kale Belediye Sosyal Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Şenlikoğlu, göreve geldikleri günden bu yana geçen 3,5 yıllık süreci değerlendirerek tamamlanan projelerin 359 milyon lira olduğunu, devam eden projelerin maliyetinin ise 600 milyon lira olduğunu ifade etti.

Şenlikoğlu, Millet bahçesi projesinin yeniden düzenlenen ihale süreciyle ilgili, “TOKİ ihaleyi yeniden yaptı. Teklifler var. İnşallah 1 ay içerisinde yer teslimi yapılarak Millet bahçesinin yapımı devam eder” dedi.

Giresun'un trafik sorununu büyük ölçüde rahatlatacak projelerden olan dal-çık projesiyle ilgili planlamaların devam ettiğini belirten Şenlikoğlu, “Devlet bütçesi açısından ciddi bir maliyet. Zaman zaman tartışmalara konu oluyor. Teknik olarak geçen hafta itibariyle genel müdürümüz ve daire başkanımız bölge müdürümüzü yönlendirdi. Tekrar teknik arkadaşlarımızla proje üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz geçen yıl yatırım programına alınmıştı. İnşallah hedefimiz kısa süre içerisinde en azından seçim öncesinde projeye bir kazma vurmak ve başlayabilmek. Tabi bizim açımızdan zorlayarak gittiğimiz bir süreç. Gerçekten devlet açısından maliyetli bir iş ama şehrimiz açısından da elzemdir” dedi.

Şenlikoğlu, yapımı devam eden Balıkçı Barınağı ve Su Ürünleri Merkezi projesinin tamamlandığında Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı olacağını belirtti. Giresun'u balığın merkezi yapacaklarını söyleyen Şenlikoğlu, “Giresun'u balığın merkezi yapacağız demiştik. Bizim tek geçim kaynağımız fındık değil. Balıkçılık bu şehir için ciddi bir geçim kaynağıdır. Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağına geçen yıl Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Ulaştırma Bakanımızın destekleriyle başlandı. Balıkçı barınağının kenarında yaklaşık 50 dönümlük araziye soğuk hava deposu ve balık hali planlamamız var. Ulaştırma Bakanlığı tarafından burası yapıldıktan sonra inşallah Tarım Bakanlığına devredilecek. Bizlerde belediye olarak bakanlığımızla birlikte oradaki imalatımızı tamamlamış olacağız” diye konuştu.

Üst yapı ve alt yapı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Şenlikoğlu, “Üst yapı çalışmalarında 70 bin ton asfalt, 23 kilometre yeni yol, 18 bin metreküp beton yol, 15 bin metreküp taş duvar ve tahkimat, 175 bin metrekare parke yol ve kaldırım 5 bin 500 metre ferforje korkuluk, 1409 metrekare tel ağ, 7 bin 950 metrekare kaldırım baskı beton, 5 adet muhtarlık evi yapıldı. Alt yapı çalışmalarında ise 8 bin 750 metre asbest boru değiştirildi. 5 adet içme suyu derin kuyu açıldı. İçme suyu, şebeke, terfi ve abone hattı şeklinde 187 bin 500 metre hat çekildi. 657 adet içme suyu motor ve malzeme alımı yapıldı. 37 bin metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çekildi” şeklinde konuştu.

Başkan Şenlikoğlu, planlanan projelerle ilgili ise şu bilgileri verdi:

“Plajlar bölgesi 2. etap çalışmaları, Cinahmet pazarı bölgesinde kentsel dönüşüm, Cumartesi pazarı bölgesinde otopark, yöresel üretim fabrikası, Özgürlük yolunda düzenleme, içme suyu hattı projesi, sıfır atık tesisi projesi, fındık müzesi, güneş enerjisi projesi, bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmaları, Boztekke caddesinde yenileme, Nizamiye mahallesine katlı otopark, Eriklimanı bölgesinde yöresel fındık ürünleri satış noktası, Ülper bölgesinde şantiye planlaması, hayvan kesimhanesi ve hayvan pazarı projesi."