Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, festivali değerlendirdi

Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ni değerlendirerek festivalin çok güzel geçtiğini ve bundan sonraki yıllarda da en güzel şekilde festivaller yapmak için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Şenlikoğlu, “Festivalimizin halkımız tarafından beğenildiğini umuyorum. 20 Mayıs günü küçük çapta ki hava muhalefeti dışında bir olumsuzluk yaşanmadı. Festivalimiz güzel geçti, inanıyorum ki halkımız da memnun kalmıştır. 4 bin yıllık geleneklerimizi sembolize ettik yaşattık, yaşatmaya da devam edeceğiz. Festivallerle birlikte kültürel zenginliğimizin, bizi bir arada tutan değerlerin ne kadar çok olduğunu daha iyi anlıyoruz. Sosyal belediyecilik gereği bundan sonra çeşitli eğlenceler düzenlenmeye devam edeceğiz. Festivalimiz kapsamında yurt içinden ve yurt dışından konuklarımızı en iyi şekilde ağırladık ve festivalimizden çok memnun kaldılar. Halk oyunları gruplarımız şehrimizden ayrılırken seneye yine gelmek istediklerini söylediler. Hoşgörü ve kardeşlik çerçevesinde dört gün boyunca çok güzel eğlendik ve festivalimizi yaptık. Yaptığımız etkinliklerle gelen misafirlerimizin eğlenmelerini sağladık. Bu festivalimizde bizlere yardımcı olan emniyet personellerimize, festival komitemize ve emeği geçen herkese, katılım sağlayan Giresun halkına teşekkür ediyorum. Bu festivali başarıyla yaptık. İnşallah gelecekte daha güzel festivaller yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Festivalde gerçekleştirilen etkinlikler

Festival boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili de bilgi veren Başkan Şenlikoğlu, “Yerli ve yabancı grupların gösterileriyle coşan vatandaşlar dilek tutup sacayaktan geçme ve dereyle denizin kesiştiği yere 7 çift 1 tek taş atma geleneğini sembolize ettiler. Ayrıca festival alanında ilçeler ve kadın kooperatifleri ile 23 ülke temsilcileri stant açtı. Festivalde İlyas Yalçıntaş, Buray, Yurdal Tokcan, Mary Jane, Cengiz Özkan ve Selçuk Balcı konserlerine gençler yoğun ilgi gösterildi. Runkerasus Giresun Yarı Maratonu adıyla düzenlenen etkinliğe Giresun'dan, ülke genelinden ve yurt dışından kayıtlı 505 sporcu olmak üzere 1000'in üzerinde katılım oldu. 21 kilometrelik Giresun yarı maratonu Ofran Plajından, 10 kilometrelik yol koşusu ise Belediye Plajından dönüldü. Bu organizasyon festivale ayrı bir renk kattı. Festivalde tamamladığımız projelerin de açılışı yapıldı. Bunlardan en önemlisi Plajlar Bölgesi 1. Etabının açılışı oldu. Karadeniz'in en konforlu en modern ve 2 kilometre uzunluğundaki plaj kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu proje hem yerli hem de yabancı misafirler için çok güzel bir dinlenme ve denizle buluşma noktası oldu” diye konuştu.