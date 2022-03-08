Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu'na Turizm ve Tanıtma Derneğinden ziyaret

Giresun Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Uğur Karaibrahimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu ziyaret ederek Giresun turizmine ilişkin yaptıklarını çalışmalar ve belirledikleri hedefler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Başkan Aytekin Şenlikoğlu'nu makamında ziyaret eden Uğur Karaibrahim'e dernek yöneticilerinden Şükrü Konanç, Tahsin Dervişoğlu, Adem Bıçakçı ve Ufuk Kekül eşlik etti.

Turizm ve Tanıtma Derneğinin köklü bir dernek olduğunu ve 1970'li yıllardan itibaren Giresun'da varlığını sürdürdüğünü ifade eden Uğur Karaibrahim, “Turizm hepimizin ortak paydası. Bu noktada ayrımız, gayrımız yok. İlimizin turizm yoluyla kalkınması ve gelişmesi için dernek olarak bütün kişi ve kuruluşlarla ve tabi en başta da belediyemizle uyum ve iş birliği içinde çalışmalar yapmak istiyoruz. Yeni seçilen yönetim kurulu olarak sizi bu amaçla ziyaret edip görüş alışverişinde bulunmak istedik” dedi.

Başkan Şenlikoğlu, dernek yöneticilerine belediyenin turizm projelerine ilişkin bilgi verdi. Turizmin en öncelikli konulardan birisi olduğunu belirten Şenlikoğlu, Giresun Kalesi, Giresun Adası, Plajlar Bölgesi, Kentsel Dönüşüm, Zeytinlik, Gedikkkaya ve diğer projelerine ilişkin çalışmalarını anlattı.