Giresun Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda 5 madde görüşülüp kabul edilirken, bekleyen kararlarla ilgili meclis onayı alındı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu meclis gündemine geçilmeden önce yeni seçilen meclis üyelerinin tamamına belediye rozetini kendisi taktı. Meclisten önce konuşan Başkan Şenlikoğlu, ‘'Bugün olağanüstü belediye meclisimizi toplamamızın sebebi, geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilmek istenmiş ancak yeterli sürede tamamlanamamış Avrupa Birliği'nin, Entegre Su Projeleri ile Hibe Programı IPA projesi için meclisten onay almak. İPA projesi geçtiğimiz dönemde karayolları geçiş izinleri sebebiyle bitmesi gereken süre içerisinde bitirilememiş ve tıkanmış hale gelmişti. Bakanlığımız ve Karayolları ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 14 kilometrelik iç yolun belediyemize devri konusunda anlaşmış bulunuyoruz. Karayolları Bölge Müdürlüğü iç yol hattının belediyemize devrini kabullenmiş durumda. Biz bu yolun devrini Karayollarımızdan talep ettik. Bu yolun bize bir takım yükü ve avantajları olacak. Ancak ben bu yolun belediyeye ait olması gerektiğini düşünüyorum. Yaptığımız görüşmeler sonucu bu projeyi inceleyip Giresunumuza kazandıracağız'' dedi.

Tüm meclis üyeleri karara olumlu cevap verdi ve oy birliği ile madde meclisten geçti.

Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısında yeni bir müdürlüğün kurulup Strateji Müdürlüğü'nün faaliyetlerinin de Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde devam etmesine karar verildi.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Şenlikoğlu, ‘'Belediyemizde 28 müdürlük var, bana göre bazıları birleştirilebilir bazıları yerine ilaveler yapabilir bu konuda önemli çalışmalarımız var. Ben muhtarlarımızın daha kolay ve erişebilir hizmetleri mahallelerine aktarmaları adına yeni kurulacak Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzün şehrimize faydalı olacağını düşünüyorum'' şeklinde konuştu.