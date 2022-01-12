Giresun Belediyesi, öğrencilerle yangın tatbikatı gerçekleştirdi

Okul alarmının çalmasıyla başlayan tatbikatta okulda bulunan öğrenciler sınıfları boşaltarak okul bahçesinde toplandı. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla mahsur kalan öğrencileri tahliye etti. Dumandan etkilenen ve yaralanan öğrenciler alanda bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Daha sonra okul bahçesinde itfaiye ekipleri tarafından öğrencilere yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler verildi. Yangın söndürme işleminin ne şekilde yapıldığını pratik yaparak öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, ayrıca merak ettikleri soruları eğitimi veren görevlilere yönetti.

Öte yandan, tatbikatın ardından ise yaşanabilecek yangın olayları ihtimaline karşı ‘Yangın Güvenlik Eğitimi' düzenlendi.