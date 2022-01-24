Giresun Belediyesi, şehir girişindeki çalışmalarını sürdürüyor

Bu kapsamda balıkçı pazarı civarında bulunan eskimiş ve görüntüyü bozan iki binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun'a güzel bir şehir girişi kazandırmak istediklerini belirterek, “Bu bölgedeki hedefimiz şehrimize güzel bir giriş kazandırmaktı. Bu şehir girişini de kazandırırken bu bölgede düzenleme yapalım istedik. Belediye binamızı buraya taşıdık. İnşallah yakın bir tarihte mülkiyetini almaya çalışıyoruz. Bir sonraki hedefimizi bu bölgenin arkasında bir okul var. Okul ile alakalı Milli Eğitim ile görüşmemiz devam ediyor. İstiyoruz ki oraya büyük bir otopark yapalım. Şehre giren insanlar rahatlıkla araçlarını park etsinler. Burada zaten kamulaştırmaya devam edeceğimiz binalarımız var” dedi.

Giresun liman kavşağına yapılması planlanan köprülü kavşak projesi ile ilgili de konuşan Şenlikoğlu, “Proje dal-çık mı yoksa köprülü kavşak mı şeklinde kamuoyunda bazı spekülasyonlar yapılıyor. Dal-çık projemiz geçen hafta itibariyle yatırım programına girdi. Bu bizim için önemli bir adımdı. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Dal-çık diye teknik bir tabir yoktur. Karayolları literatüründe bu aşağıdan da geçse yukarıdan da geçse bunun adı köprülü kavşaktır. Ayrıca ayrılan ödeneklerde genel anlamda göstermelik ödeneklerdir. Mesele bunun yatırım programına girmesiydi. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.