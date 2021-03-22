Giresun Belediyesi tarafından evde bakım hizmeti veriliyor

Giresun Belediyesi tarafından ‘Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi' ihtiyaç sahibi vatandaşların hastane tedavisi için ulaşım hizmeti veriliyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatıyla kurulan Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimiyle ilgili verilen bilgide, “Vatandaşlardan gelen talepler üzerine programlanan ekipler anında adrese yönlenerek hastaya ulaşıyor. Ardından, hastaneye gitmek için talepte bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ekipler tarafından evinden alınarak, tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden evine ulaştırılıyor.Diğer yandan, dezenfeksiyon ekipleri tarafından şehir genelinde yürütülen dezenfekte çalışmaları ise aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler, vatandaşların ortak kullandığı alanlar, camiler, duraklar ve resmi kurumlarda dezenfekte işlemi uyguluyor” denildi.

Vatandaşlar ise, aldıkları hizmetten son derece memnun kalırken, uygulamayı hayata geçiren Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve ekibine teşekkür etti.