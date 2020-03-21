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Giresun Belediyesi uyarıları dinlemeyen vatandaşlara meydanı kapattı

Giresun Belediyesi koronavirüs salgını kapsamında yapılan uyarılara rağmen vatandaşların toplanmaya devam ettiği Atatürk Meydanı’na emniyet şeridi çekerek tedbir aldı.

Giresun Belediyesi koronavirüs salgını kapsamında yapılan uyarılara rağmen vatandaşların toplanmaya devam ettiği Atatürk Meydanı'na emniyet şeridi çekerek tedbir aldı.


Yetkililerin "zaruri olmadıkça evden çıkmayın" şeklindeki uyarıları dikkate almayan ve Atatürk Meydanı'nda toplanmaya devam eden vatandaşlar nedeniyle zabıta ekipleri tarafından oturma yerlerine emniyet şeridi çekildi. Zabıta ekipleri meydanda bulunan vatandaşları uzaklaştırarak evlerinize gidin çağrısında bulundu.

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