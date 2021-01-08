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Giresun Belediyesi yeni yol ağları açıyor

Giresun Belediyesi, parselasyon çalışması yapılan yerlerde yeni imar yolları açarak vatandaşların hizmetine sunuyor.


Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni imar yollarının yapımı ile şehir içi ulaşım ağını rahatlatmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Artan nüfusla orantılı olarak yeni yerleşim yerlerinin de oluşmasıyla birlikte, vatandaşlardan gelen talepler ve yapılan planlar çerçevesinde yeni imar yolları için çalışma yapılıyor. Bu kapsamda; Kavaklar Mahallesi Kanberli Sokak'ta, Nizamiye Mahallesi Yazar Sokak'ta ve Yalı Mahallesi'nde yeni imar yolu açma çalışması yürütülüyor. Belediye olarak yeni imar yollarını açarak hem gelişime katkı sağlıyoruz, hem de ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Yapılan çalışmaları kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” denildi.

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