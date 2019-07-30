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Giresun Belediyesi'nden daha iyi iletişim için eğitim semineri

Giresun Belediyesi personellerine yönelik hizmet içi eğitimler vermeye devam ediyor.


Giresun Belediyesi vatandaşa hizmet alanında daha iyi iletişim için eğitim seminerlerini sürdürüyor. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Eğitim Şefliği tarafından belediye personellerine yönelik “Beden Dili ve Etkili İletişim Teknikleri Semineri” düzenlendi. Belediye Nikah Salonunda iki grup halinde yapılan eğitime toplamda 250 personel katıldı. Eğitimciler tarafından personellere verilen seminerde kurum içerisinde iletişim tekniklerini ve beden dilini nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgiler verildi.


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde personellere farklı konular üzerinde eğitimler verilmeye devam edileceği belirtildi.

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