Giresun Belediyesi'nden içme suyu çalışması

Giresun Belediyesi tarafından Gedikkaya mahallesinin ardından Çıtlakkale mahallesinde de çalışmalara başlandığını açıklandı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Sağlık açısından belirli temel kriterleri taşımayan su da toplumlar için hastalık kaynağı olabilmektedir. İnsan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinen asbest boruları değiştirerek içme suyu hattını yeniliyoruz. Kısa sürede önemli mesafe kat ettik. Hedefimiz ve planlamamız asbest boruyu Giresun gündeminden çıkarmaktır. Bu çalışmalar kapsamında Gedikkaya mahallemizdeki çalışmaların ardından Çıtlakkale mahallesinde de başlattık. Su deposundan başlayan asbest boru çalışması sahile kadar yaklaşık 650 metrelik mesafenin ardından sahile kadar inecektir. Bu sayede su kayıp kaçaklarını da azaltmış olacağı gibi daha sağlıklı su içilecektir. Bununla birlikte insanların sağlığını tehdit eden asbestli boruların yerine, uzun ömürlü ve sağlıklı polietilen boru döşenmiş olacaktır” açıklamasında bulundu.