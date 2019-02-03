Giresun Belediyesi'nden Kültür Merkezi projesi

Giresun'da 2012 yılında yıkılarak takas yoluyla İl Özel İdaresi'nden belediyeye teslim edilen Şehir Sineması'nın arsasına ilk kazma vuruluyor.

2014 yılından bu yana Giresun Belediyesi'nin gerçekleştireceği projeler arasında yer alan, zemin etütleri yapılan ve 2017'de bitirileceği ifade edilen Sokakbaşı Kültür ve Sanat Merkezi projesi start aldı. İhalesi yapılan proje, CHP'nin adayı Belediye Başkanı Kerim Aksu'nun vaatleri arasına girdi. Aksu, temel kazısıyla projeye başlandığını ve inşaatın 29 Ekim 2019 yılında tamamlanacağını açıkladı.

İnşaat alanında inceleme yapan Aksu, şehrin en büyük eksikliğinin giderileceğini ifade ederek, “Giresun dışında Kültür Merkezlerini bakanlık yapıyor, sadece Giresun'da belediye yapıyor. Bu bize özel bir durum. Biz belediye olarak şehrin bu hayalini gerçekleştireceğiz. Kültür Merkezimizin yapımı tamamlandıktan sonra Sokakbaşı'na sanat müzesi yapmayı hedefliyoruz. Böylece Sokakbaşı Giresun'da sanatın merkezi olacak” dedi.