Giresun Belediyesinin 2023 yılı bütçesi 750 milyon TL olarak belirlendi

toplantısını Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu başkanlığında yaptı.

2023 mali yılı bütçe ve tarifelerinin görüşüldüğü toplantıda, Giresun Belediyesinin oylamaya sunulan 2023 yılı bütçesi yüzde 50 artışla 750 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, belediyenin 2023 yılı bütçe gelir kalemleri, gider kalemleri ve müdürlüklere ayrılan bütçe tutarları da ayrı ayrı görüşülerek karara bağlandı.

Giresun Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 300 milyon TL olarak kabul edilmiş, mayıs ayında ek bütçe talebi mecliste kabul edilerek bütçe 500 milyon TL'ye yükseltilmişti.

Toplantıda görev süreleri içerisinde şehre 1 milyar 200 milyon TL tutarında yatırım yaptıklarını açıklayan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yeni bütçenin şehre, ile ve belediyeye hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi.