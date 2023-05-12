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Giresun Belediyesi'nin makam aracı Togg oldu

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, makam aracı olarak kullanacağı Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’u teslim aldı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, makam aracı olarak kullanacağı Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldı.


Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, başkanlık makam aracı olarak kullanılacağı Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldı. Atapark'ta bulunan belediye hizmet binası önüne park edilen yerli ve milli otomobili Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, bol bol fotoğraf ve video çekti. Büyük bir gurur yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir eser olmuş, konforu ve bütün donanımları standartların üzerinde. Başkanlık makam aracı olarak kullanacağımız Togg aracımız belediyemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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