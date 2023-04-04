Giresun çiçeklerle renklendi

Giresun Belediyesi'nin başta Atatürk Meydanı olmak üzere park ve bahçelere ektiği laleler, rengarenk görüntüleriyle çevreye güzellik katıyor.

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri başta laleler olmak üzere sümbül ve nergis çiçekleri ekti. Çiçeklerle çeşitli figürler oluşturulurken, lalelerin oluşturduğu renk cümbüşü de dikkat çekti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada “10 bin metrekarelik serada sürdürülen çalışmalarda 50 bin kış ve 50 bin de yaz olmak üzere yılda toplam 100 bin tüpleme yapılıyor. Genellikle Atapark, liman mevkii refrüjleri, valilik meydanı ve çevresinde kullanılıyor. Bu günlerde açmaya başlayan çiçekler güzel görüntüleriyle park, kavşak ve yeşil alanlarda rengârenk açan yüzleriyle Giresunlular'ı adeta büyülemeye başladı. Lale görüntüsü ile çok güzel bir renk cümbüşü sunan çiçek türüdür. Türk kültüründe önemli yere sahip olan lale, tarihimizde bir dönemi ifade etmektedir. Lâleler, Türkler için hayat ve bereket ifade eden bir simge halini almış ve baharın müjdecisi olmuştur. Bu kapsamda şehrimizi çiçeklerle donattık. Baharın gelişiyle açan rengârenk laleler başta olmak üzere diğer çiçek çeşitlerimiz cadde ve sokaklarımıza ayrı bir hava katıyor. Ayrıca yeşillendirme çalışmalarımız da devam ediyor. Şehir merkezimizde ve çeşitli bölgelerde toprakla buluşturduğumuz fidanlarla yeşilimize yeşil katıyoruz” dedi.