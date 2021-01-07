Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ulaşım problemi çözülüyor

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşımda yaşanan problemler üzerine S.S. 3 No'lu SEKA Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Nuri Çolakoğlu ve S.S. 39 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hamdi Çakır bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Giresun gündemini günlerdir meşgul eden, şehir içinde ikamet eden vatandaşlarımızın yeni yapılan Eğitim Araştırma Hastanesine ulaşımları konusuna mevcut çalışan dolmuş hatlarının yöneticileri bir araya gelerek almış oldukları karar doğrultusunda, özel halk otobüslerine 2 adet daha otobüs ekleyerek, toplamda 6 adet halk otobüsüyle halkımıza hizmet vereceklerdir. 11 Ocak 2021 Pazartesi gününden itibaren her 15 dakika bir olacak şekilde Ayvasıl bölgesinden başlayarak şehiriçi güzergahlarını takiben yeni Eğitim Araştırma Hastanesi ve Küçükköy mevkine toplu taşıma faaliyetini yerine getirecektir. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz istifade ettiği bu otobüsler hem daha ucuz hem de yolcu taşıma kapasitesi daha fazla olması sebebiyle halkımızın hizmetine sunulacaktır. Bu bölgeye tek hat olarak çalışan SEKA Dolmuş Durağı, yeni açılacak hastanenin faaliyete başlamasıyla beraber yolcu yoğunluğu olacağını göz önünde bulundurarak 2018 yılında Deniz Sitesi Dolmuş Durağı ile alınan Belediye Meclis kararı doğrultusunda güzergahları birleştirip, beraber çalışma kararı almışlardır. 70 araçlık tek bir hat olarak yolcu taşıma faaliyetini yürütmeye başlayan mevcut hatların, 2018 Belediye Meclis kararı ile şehir içinden yeni yapılan hastaneye en az 10 araç olması koşuluyla çalışmaları uygun görülmüş olmasına rağmen, şahsi menfaatlerin halkın menfaati önüne geçerek ayni Belediye Meclisi 2018'de 1 ay içerisinde bu kararı yeniden görüşerek reddetmiştir. Konu her iki kooperatif tarafından idare mahkemesine gönderilmiş olup, kesin kararın kısa süre içerisinde açıklanması beklenmektedir" denildi.