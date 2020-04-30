Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tamamlandı.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve 31 Ocak 2017 tarihinde yer teslimi yapılan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin inşaatı tamamlandı. 2019 yılı Aralık ayında geçici kabul işlemleri başlayan hastane binası Sağlık Bakanlığınca oluşturulan geçici kabul komisyonu tarafından eksiklikleri tamamlandıktan sonra 28 Nisan 2020 tarihinde geçici kabulü onaylanarak Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne sunuldu.

İnşaatı tamamlanan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 91 tek kişilik oda, 86 çift kişilik oda, 78 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi, 108 poliklinik odası, 16 ameliyathane, 34 yataklı diyaliz merkezi, 17 yataklı kemoterapi ünitesinin yanı sıra birçok sağlık hizmetinin verildiği birimlerin bulunduğu açıklandı.