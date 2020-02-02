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Giresun Eğitim Ve Kültür Vakfı Genel Kurulu yapıldı

Giresun Eğitim ve Kültür Vakfı” olağan genel kurulu yapıldı.

Genel kurulda Muammer Usta, güven tazeleyerek yeniden vakıf başkanı seçildi.


Giresun Üniversite'sinin kuruluşunu destekleyip, yapısını geliştirmek amacıyla 1995 yılında faaliyetlerine başlayan, zamanın mülki idare amirleri, kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının idarecilerinin girişimleriyle kurulan “Giresun Eğitim ve Kültür Vakfı” olağan genel kurul toplantısı yapıldı.


Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Usta, genel kurulda yaptığı konuşmada vakfın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür ederek çeyrek asırlık vakfın, Üniversitenin kuruluşunda ve gelişmesinde önemli çalışmalar yaptığını belirtti.


Başkan Usta, son olarak vakıf tarafından yaklaşık altı dönümlük bir arazinin üniversiteye bağışının 2019 yılında gerçekleştiğini, bu bağışın gerçekleşmesi için vakıf senedinde değişiklik yaptıklarını dile getirerek, bağışlanan arazi üzerine üniversite tarafından Spor Bilimleri Fakültesi ve Kapalı Spor Salonu inşaatına başlandığını, inşaatların da tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.


Genel Kurul toplantısında, yeni yönetim kurulu seçimi yapıldı. Muammer Usta'nın güven tazelediği kongreye, 25.26. Dönem CHP milletvekili Bülent Bektaşoğlu, önceki Vakıf Başkanı Uğur Karaibrahimoğlu, vakıf üyeleri ve davetliler katıldı.

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