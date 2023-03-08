Giresun en uzun plajıyla Karadeniz'de ilk sırada yer alacak

etabında ve yapım çalışmalarının hızla devam ettiği 2. etap projesinde incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında yetkililerden detaylı bilgi alarak, çevre düzenleme çalışmalarının bir an önce tamamlanması için talimat veren Başkan Şenlikoğlu, önümüzdeki deniz sezonuna kadar tesislerin tam anlamıyla hazır olmasını istedi. Başkan Şenlikoğlu, Karadeniz'in en modern plajını hizmete sunduklarını belirterek “Plajlar bölgemizde hemşehrilerimizin can güvenliğini sağlamak birinci önceliğimiz. Buradaki zabıta noktamızda görevli arkadaşlarımız bulunuyor. Aynı zamanda görevli personelimiz güvenlik kameraları aracılığıyla 7/24 plajlar alanını takip ediyor. Önümüzdeki deniz sezonuna kadar da önemli ve yeni çalışmalar yapacağız. Ayrıca bu deniz sezonunda işletmeci arkadaşlarımız da bu bölgeyi daha da aktif hale getirecek'' dedi.

“Karadeniz'in en uzun plajı Giresun'da olacak”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Giresun Belediyesi iş birliğinde 2. Etap projesinin de başladığını kaydeden Başkan Şenlikoğlu, “Giresunumuza yakışır bir proje olacak. bir kilometrelik plaj düzenlemesiyle şehrimizin estetiğine uygun, içerisinde, bisiklet ve yürüyüş yolları, karavan park, plaj işletmeleri, çocuk oyun alanları, çocuk kum havuzları, şezlong alanları, plaj alanı, plaj spor alanları ve peyzaj alanları yer alacak. Vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebilecekleri yeni plajlar bölgesi şehrimizin nitelikli sosyal alanlarında biri olacak. İnşallah burayı da önümüzdeki deniz sezonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz. 1. Etabını tamamladığımız Plajlar Bölgesinin 2. Etabının da tamamlanmasının ardından 2 kilometre uzunluğundaki Karadeniz'in en büyük modern plajını Giresun'umuza kazandırmış olacağız. Havalar ısınıyor, mevsim bahar. Plajlar bölgemiz düzenlendiğimiz yürüyüş yollarıyla, yeşil alanlarıyla, kumsalıyla, çocuk oyun gruplarıyla, oturma alanları ve yakın zamanda faaliyete geçecek işletmeleriyle sizleri bekliyor” diye konuştu.