Giresun fındığın anavatanı ve kirazın başkenti

Giresun Belediyesi, Giresun'un tanıtımına yönelik şehrin doğu ve batı yönünden girişlerine fındığın başkenti ve kirazın anavatanı motiflerini yerleştirdi.

Giresun Belediyesi, Giresun'un değerlerinin tanıtımı adına vatandaşların beğenisini toplayan bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışm kapsamında, şehrin batı girişi olan Eriklimanı mevkiinde seyahat halindeki araçların rahatça görebileceği bir yere çotanak motifli ‘Giresun Fındığın Başkenti' yazısı konuldu. Aynı şekilde, şehrin doğu girişine de kiraz motifli ‘Giresun Kirazın Anavatanı' yazısı konuldu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, “Giresun fındığın başkenti kirazın anavatanıdır. Ancak, bu gerçeği şehrimize gelen veya şehrimizden geçen misafirlerinde bilmesi açısından böyle bir çalışma içerisine girdik ve gerçekten güzel oldu. Kısa sürede vatandaşlarımızın büyük taktirini aldık. Giresun'un tanıtımı ve gerçeklerinin bilinmesi için üretmeye devam edeceğiz. Giresun'umuzu çok seviyoruz” ifadelerine yer verdi.