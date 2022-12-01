Giresun heyeti, Giresun'un devam eden yatırım ve yeni projelerle ilgili Bakanla görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u TBMM'de ziyaret eden AK Parti Giresun Milletvekilleri ve Cumhur İttifakı siyasi parti temsilcileriyle belediye başkanları, ilin devam eden yatırım ve yeni projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Yapılan ziyaretle ilgili bilgi veren AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, “Birçok projemizi gözden geçirerek yeni projelerle ilgili Bakanımızdan destek sözü aldık. Bakanımız her daim Giresun'un ve milletimizin yanında durarak bakanlık görevini hakkıyla yapan isimlerimizden bir tanesidir. Hem Giresun'a hem de Türk halkına sunduğu gayreti ve samimiyeti için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu doğrultuda 2023 seçimlerine şehrimiz yatırım ve projeleri için aldığımız sözlerin enerjisi ile daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Bir hizmet partisi olan AK Parti, çıkan gürültüye bakmaksızın milletimize hizmet yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. En büyük ortağımız milletimizdir. Dolayısıyla en büyük gayemizde milletimize hizmet etmektir. Bu ilke doğrultusunda Cumhur İttifakı ile birlikte kolkola geleceğe yürümekten son derece mutluluk duymaktayız” dedi.