Giresun İl Özel İdaresi için 2018 yılı asfalt yılı oldu

Giresun köy ve grup yollarında ulaşım sorununu çözme noktasında önemli bir ivme yakaladığı gibi yol standartlarının da sıcak asfalt seviyesine yükseltildiği kaydedildi.

Giresun İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada “2018 yılında sıcak asfalt çalışmalarına çok yoğun hız verdi. Özel idarenin hizmetleri vatandaşların takdirini toplamış bulunuyor. Sadece vatandaşların değil köy muhtarlarının da il özel idaresine yapılan hizmetlerden dolayı takdirlerini topluyor. Çünkü artık köylerde sadece yol açma değil açılan yolların standartları daha önceki yıllarda betonlanırken bugün sıcak asfalt standardına yükseltiliyor. Özellikle İl Özel İdaresi 2018 yılında Giresun il genelinde asfalt sezonunda çok başarılı bir yıl geçirdi. Yıl içerisinde il genelinde sıcak asfaltlama olarak toplamda yaklaşık 62 km yolu sıcak asfalt yaparak vatandaşlarımızın hizmetine soktu“ ifadelerine yer verildi.