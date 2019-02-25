Giresun İl Özel İdaresi'nden istinat ve menfez çalışması

Özel İdaresi'nin 2018 yılında her alanda başarılar elde ederken önemli bir çalışmanın da istinat duvarı yapımlarında elde olduğu kaydedildi.

Giresun Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada “Giresun il genelinde Özel İdare sorumluluk bölgesi alanında vatandaşlarımızın talebi üzerine programa alınan tüm çalışmaların en güzel şekilde yapımının tamamlandı.,2019 yılında da programlar kapsamında bu hizmetlere devam edilecek. Giresun il genelinde ve Giresun merkezde 2018 yılı içinde toplamda 9 bin 860 metreküp istinat duvarı yapıldı. İl Özel İdaresi ilçelerin ihtiyaçlarını baz alarak istinat duvarı yapımını tamamlamış oldu. Özel İdare Genel Sekreterliği bu çalışmalar kapsamında yine il genelinde toplamda 8 adet menfez yapımını da tamamladı. Genel Sekreterlik 2019 yılında da programına göre menfez yapımını sürdürecek” denildi.