Giresun Isırganı coğrafi işaret aldı

Sağlık açısından birçok faydası olan ve yüksek antioksidan içeren ısırgan otunun Latince ismi Urtica Diocia L. olan çok yıllık bir bitki olan ısırganın yaprakları koyu renkli, saplı ve dişli kenarlı yakıcı tüyleri bulunuyor. Halk arasında alerjik hastalıklara iyi geldiği, artrit ve eklem ağrısını hafiflettiği, kemik sağlığına katkı sağladığı bilinen ısırganın kültür yetiştiriciliği de yapılıyor. Çorbası ve yağlı aşı yemekleri yapılarak yöre halkı tarafından sevilerek tüketilmekte olan ısırgan çay olarakta içiliyor ve aynı zamanda lif üretiminde kullanılıyor.