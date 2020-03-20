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Giresun itfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

Tüm dünyada etkili olan yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Giresun Belediyesi İtfaiye personeli de alkışlarla destek verdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da destek verdiği 3 gün boyunca saat 21:00'da sağlık çalışanlarına alkış kampanyasına Giresun İtfaiyesinden de destek geldi. Sağlık personelini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiklerini belirten İtfaiye ekipleri ateşle yaptıkları 112 yazısının etrafında toplanarak, sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler ve ardından 1 dakika boyunca alkışlarla desteklerini belirttiler.

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