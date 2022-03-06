Giresun, Karadeniz Bölgesi'nin kanser tedavi üssü olma yolunda

Giresun'da uzun süre onkoloji uzmanı yokluğu ve ekipman sıkıntılarından dolayı tedavilerine şehir dışındaki hastanelerde devam etmek zorunda kalan Giresunlular artık birkaç nadir görülen kanser türünün dışındaki tüm tedavilerini olabiliyor. Ordu ve Rize'de yaşayan kanser hastaları da tedavilerini olmak üzere Giresun'u tercih ettiği belirtildi.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Hasan Mücahit Özbaş, Giresun'da göreve başladığı 2017 yılından bugüne hastane yönetiminin ve sağlık müdürlüğünün katkısıyla hastaların tedavilerini rahatça görebildiği bir konuma geldiğini söyledi. İmkanlarının kısıtlı olduğunu belirten Hematoloji uzmanı Özbaş, personel, hekim ve laboratuar imkanlarının desteklenerek Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak görülen kanser hastalığının tam teşekküllü olarak Giresun'da yapılmaya devam edileceğini ifade etti.

Hematoloji alanında tek hekim bulunuyor

Geçmiş yıllarda Onkoloji doktorlarının mecburi hizmetleri bitip Giresun'dan gittikten sonra yeni doktor gelene kadar inisiyatif alarak onların branşlarındaki hastalara bakmak zorunda kaldıklarını hatırlatan Dr. Mücahit Özbaş, "Hematoloji alanında tek hekim olarak çalışıyorum ve gerçekten çok yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Geçmiş yıllarda Giresun'da kanser hastalarımız doktor sıkıntıları yaşadılar ancak, artık kısıtlı imkanlarla çalışıyor olsak da hastalarımız tedavilerini memleketlerinde olabiliyorlar. Halkımızın da bu kısıtlı imkanlarda onların ihtiyaçlarına çare olmaya çalıştığımızı bilmelerini istiyorum. Bazı nadir hastalarda ve görüntüleme sistemlerinde eksiklerimiz olsa da devletimizin yaptığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastane'mizin hakkını vermeye çalışıyoruz. Çok güzel fiziki imkanlara sahip bir hastanemiz var” dedi.

Günlük kanser tedavisi için başvuru 60 hastayı buluyor

Giresun'daki kanser hastası yoğunluğu hakkında da bilgi veren Dr. Mücahit Özbaş, “Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak sadece ilimize değil il dışından gelen hastalara da hizmet vermeye çalışıyoruz. Sadece ilimizde kemoterapi ünitemiz 20'ye kadar çıkıyor, günlük kanser hastası girişi çıkışımız ise yaklaşık 60 hasta olabiliyor. Giresun dışında Fatsa'dan, Rize'ye kadar olan alanda kanser hastalarımız bizi tercih ediyorlar. Biz de elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek hastalarımızın tedavilerini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.