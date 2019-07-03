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Giresun Liman sahasında yaşanan patlamaya jenaratör sebep olmuş

Giresun’da bugün öğle saatlerinde liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu.

Giresun'da bugün öğle saatlerinde liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu. Bir jenaratörün neden olduğu patlamada bir işçi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Giresun Limanı içindeki bir binada bugün saat 13.50 sıralarında jenaratör patlaması meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye aracı ve polis ekibi sevk edilirken, liman içindeki binadan dumanların çıktığı gözlendi. Patlamada bir işçinin yaralandığı belirlenirken, yaralı işçi ilk müdahalenin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye araçları bina içinde soğutma çalışması yaparken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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