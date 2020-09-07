Giresun Limanı bölge ihracatının yükünü sırtlıyor

İhracat ağırlıklı çalışan Giresun Limanı'nın 2020 yılı bitiminde 1 milyon ton üzerinde yük hacmine ulaşılması bekleniyor.

Her geçen yıl yükleme hacmini artıran Giresun Limanı Türkiye'deki diğer limanlara oranla ihracat ağırlıklı faaliyet gösteriyor. Limanın ihracat ağının genişlemesiyle Giresun'da faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının da üretim kapasitelerinin artırıldığı gözlemlendi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Giresun Limanı İşletme Müdürü Mehmet Nuh Gül, yüzde 80'e varan oranla ihracat ağırlıklı çalıştıkları belirterek “Karadeniz ülkelerinden gelen yükün tekrar gemilerle Amerika ve Avrupa'ya gönderilmesi sebebi ile Karadeniz'de başka bir ülkeye yapabileceğimiz liman yatırımımızı kendi ülkemize yapma kararı aldık. Maliyetler artsa da yatırımımızı ülkemizin önemli değerlerinden Giresun'a yaptık. Şu ana kadar 150 milyon TL'yi bulan alt ve üst yatırımı gerçekleştirdik. 2019 yılında 800 bin ton civarı olan yük hacmini 2020 yılının ilk 6 ayında 600 bin tona yakın bir rakamla kapattık. Yıl sonuna doğru bir milyon tonu aşmayı planlıyoruz. Amerika'dan Avrupa'ya, Rusya'dan Romanya'ya kadar ihraç edilen birçok ürünlerimiz var. Tahıl ürünlerinin yanı sıra demir cevheri, çakıl ve mıcır ihracatı da başladı. Aynı zamanda Karadeniz ülkelerinden tahıl ve kömür ithalatı da yapılıyor. Giresun sanayisine de önemli bir hizmet sağlıyoruz. Özellikle düşük kapasiteli çalışan Bulancak'ta demir cevheri madeninin kapasitesinin artırıldığını görüyoruz. Daha önce kamyonlarla yaptıkları ticareti daha büyük hacimlerle Romanya'ya yapmaya başladılar. Artık sadece Giresun'un değil bölgenin dünyaya açılan bir kapısı olmaya başladık” dedi.

İhracatta yük çeşidi artırılacak

İlerleyen zamanlarda daha çeşitli ürünlerin de ihraç edileceğini söyleyen Gül, “Mısırdan buğdaya, soya fasulyesinden bezelyeye kadar farklı ürünler var. Ağırlıklı olarak çalıştığımız ülkeler olan Avrupa ülkelerinin ve Amerika'nın talep ettiği ürünlere cevap vermeye çalışıyoruz. Ama birçok kalem ürün daha ilave edilecek. Giresun limanı kapasitesini artırdıkça ithalat ve ihracat ürünlerinde de çeşitlilik artacaktır. Birçok firma Giresun limanına yöneliyor. Özellikle Giresun'u İç Anadolu'ya bağlayacak olan Eğribel Tüneli'nin hizmete açılmasıyla Giresun Limanı'nın önemi daha da artacak” ifadelerini kullandı.

İşletme Müdürü Gül, Giresun limanında iş hacminin artmasının istihdam anlamında birçok kişiye iş kapısı oluşturduğunu da vurgulayarak “Giresun Limanı'nı devralmadan önce burada sadece 15 civarı bir personel çalışıyordu. Giresun Limanı'na yaptığımız yatırımlarla birlikte öncelikle limanın iş hacmini artırmaya odaklandık ve bu iş hacmine hizmet sağlayabilmek için önemli bir alt yapı yatırımı yaptık. İstihdam konusunda doğrudan istihdam sayısı 200'ü buldu. 500'ün üzerinde de dolaylı istihdama ulaştık. Burası devreye girdikten sonra kooperatif üyeliğinde artış oldu. Aralarında yeni kamyon satın alanlar oldu. İş hacminin artmasıyla iş bulamayan vatandaşımız burada ekmek sahibi oldular. Giresun'un en büyük işverenlerinden biri olmaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.