Giresun limanından Mayıs ayında 114 milyonluk ihracat yapıldı

Mayıs ayı içerisinde 86 milyon 551 bin liralık ithalat gerçekleştirilirken, 114 milyon 533 bin liralık ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

Giresun Gümrük Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Mayıs ayında iç fındık, fındık mamulleri, ay çekirdeği, kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar, mıcır, fındık kakaolu krema, matik deterjan, tekstil, demir cevheri gibi 24 milyon 681 bin 330 kilogram ürün ihraç edilirken, fındık ve mamülleri, adi buğday, dökme durum buğday, organik mısır (gıda), soya fasülyesi (yem sanayi) ve tekstil gibi ürünler kapsamında toplam 38 milyon 65 bin 429 kilogram ürün ithal edildi.