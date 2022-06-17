Giresun MEM Robot Yarışmasında 4 ayrı kategoride derece elde etti

Uluslararası MEB Robot Yarışmasında Giresun'u temsil eden 5 okul 4 ayrı kategoride derece elde etti.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “12 farklı kategoride düzenlenen yarışmaya, ulusal düzeyde 10 bin 803 katılımcının 4 bin 404 robot ile başvurduğu Uluslararası MEB Robot Yarışmasında ilimizi 5 okulumuz temsil etti. İlimizi temsil eden Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bulancak Atatürk Ortaokulu, Giresun Bilim Sanat Merkezi ve Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere 5 okulumuz 4 ayrı kategoride derece elde etti. Yarışma sonunda finale kalan 5 bin 425 öğretmen Temel Seviye Çizgi İzleyen Robot Kategorisinde, Bulancak Atatürk Ortaokulu Robot Takımı 1.liği, Çizgi İzleyen Robot Kategorisinde, Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRobotik Takımı 2. Liği, -Mini Sumo Robot Kategorisinde, Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Venom28 Takımı ile de 2.liği, Hızlı Çizgi İzleyen Robot Kategorisinde ise Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi Robot Takımı 3.'lüğü elde etmişlerdir. Yarışmada dereceye giren tüm okullarımız bu başarılarının yanında, TEKNOFEST'e direk katılım hakkını da elde etmiş oldular” denildi.