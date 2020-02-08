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Giresun merkeze 4 yıl sonra kar yağdı

Giresun’da şehir merkezinde 4 yıl aradan sonra kar yağışı etkili oldu.

Giresun'da şehir merkezinde 4 yıl aradan sonra kar yağışı etkili oldu.


Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde de etkisini gösteriyor. Giresun'da şehir merkezine en son 2016 yılında yağan karın ardından 4 yıldır 400 rakım ve üzeri iç kesimlere kar yağışı etkili oluyordu. Meteorolojinin uyarısının ardından dün gece yarısından sonra başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar sokak ve caddelere çıkarak karın tadını çıkardı.

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