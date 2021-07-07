Giresun Millet Bahçesi yarın ihaleye çıkıyor

Giresun'da eski Atatürk Stadyumu'nun yerine yapılması planlanan Giresun Millet Bahçesi'nin ihalesi yarın gerçekleştirilecek.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk yaptığı açıklamada, proje çalışmaları biten Giresun Millet Bahçesinin yapım ihalesinin 9 Temmuz 2021 saat 14:30'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Eski Atatürk Stadyumunun yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi, şehir merkezinde yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Milletvekili Öztürk, Giresun'a dev bir eser kazandıracaklarını belirterek bundan sonraki süreci yakından takip edeceklerini ifade etti.

Öztürk yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımızın 2018 tarihinde vermiş olduğu talimatla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından çalışmalar başlamış olup, TOKİ tarafından yapılacak olan Millet Bahçemizde, imar düzenlemeleri, etüt, proje çalışmaları derken nihayet sona yaklaştık. Yarın saat 14.30'da gerçekleştirilecek ihale sonrasında hızlıca yer teslimi yapılacak ve yüklenici firmanın inşaat işlerine başlaması sağlanacaktır. Giresun'umuz kent merkezinde, hemşerilerimizin şehir stresinden kurtulacakları, bunun yanında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir yaşam alanına kavuşmuş olacaktır. Bu proje ile Giresunumuzun marka değerinin yükselmesi yanında, Yeşil Giresunumuzun sıfatına yakışır bir bahçe olacak. Giresunumuza böyle dev bir projeyi kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonraki süreçleri de takip ederek, Yeşil Giresun'umuzun adına yakışır bu esere bir an önce kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan 24 bin 160 metrekare proje alanına sahip olan Millet Bahçesinde millet kıraathanesi, tematik bahçeler, koşu yolu, bisiklet yolu, yaya yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, peyzaj donatı elemanları, açık otopark, su bahçesi ve çim kayağı parkuru yer alacak.