Giresun Millet Bahçesinin yapım sözleşmesi imzalandı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun seçim vaatleri arasında yer alan Millet Bahçesi projesinin yapım sözleşmesi imzalandı.

Giresun'da eski Atatürk Stadyumunun yerine inşa edilecek olan Millet Bahçesinin yer tesliminin yapılmasının ardından Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Ankara'da TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile bir araya geldi. Projenin yapım sözleşmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ arasında imzalandı. Yer teslimi yapılan projenin yüklenici firma tarafından yapım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

24 bin 160 metrekarelik alana projelendirilen Millet Bahçesinin yapım süresinin 400 gün olarak ön görüldüğü ifade edildi. Giresun'a yapılmış en modern ve en kapsamlı sosyal donatı alanı olan proje içeriğinde ise koşu yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, açık otopark, peyzaj donatı alanları, yaya yürüyüş yolları ve tematik bahçeler yer alıyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yeşil dokusu ile şehrimize önemli değer katacak bir projeyi daha Giresun'a kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Şenlikoğlu, “Cumhurbaşkanımızın startını verdiği Millet Bahçesi projesini şehrimizde de uyguluyoruz. Seçim öncesi vaat ettiğimiz bu projenin uzun zamandır takibini yapıyoruz ve yapım sözleşmesi de imzalandı. Yediden yetmişe halkımızın tüm kesimine hitap edecek olan Millet Bahçemizde vatandaşlarımız doğayla baş başa hoşça vakit geçirebilecek. Vadettiğimiz projelerden birisini daha hayata geçirecek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Biz bu sözleri seçim için değil, Giresun halkı hizmetlerin en güzeline layık olduğu için vermiştik” dedi.