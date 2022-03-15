Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, 2021 yılında 2340 hektar alanı ağaçlandırdı

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, 2021 yılında Giresun, Ordu ve Sivas'ta 200 hektar alanı ağaçlandırdı.

Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, 21-27 Mart Orman Haftası öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, “Orman Genel Müdürlüğü olarak orman varlığını arttıran ender ülkelerden biri olan ülkemiz orman planlaması, orman yangınları ile mücadele, fidanlık, orman bakımı gibi birçok konularında bilgi birikimi ile deneyimli personelleriyle ile dünyada adından söz edilebilir bir konuma gelmiştir” dedi.

Müdür Güneş, 2021 yılında bölge müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“650 hektar doğal, 1490 hektar suni tensil olmak üzere toplam 2 bin 140 hektar gençleştirme yapılarak ormanların devamlılığı sağlanmıştır. Yöremizde doğal yetişen ancak idare müddetini dolduran 1325 hektar kızılağaç ormanında yaşlı ve hastalıklı bireyler sahadan uzaklaştırarak yerine genç fidanlar dikilerek saha gençleştirilmiştir. 10 bin hektar genç meşcereye bakım yapılmıştır. 200 hektar ormansız alan ağaçlandırılarak yeşil vatan topraklarına katılmıştır.”

Orman fidanlıklarında 3 milyon 500 bin fidanın yetiştirildiğini kaydeden Güneş, 2022 yılında 1 milyonu Giresun'da olmak üzere toplam 2 milyon 600 bin adet ibreli ve yapraklı türden fidanın toprakla buluşturulacağını ve 875 hektar alanda gençleştirme yapılacağını söyledi.

Orman köylülerine toplam 124 milyon lira ödeme yapıldığını ifade eden Güneş, 5 bin 20 hektar alanda 27 adet bal ormanının orman köylüsünün geçim kaynağına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca Güneş, 311 orman köylüsüne 2 milyon 400 bin lira hibe, 12 milyon lira da Orköy kredisi verildiğini sözlerine ekledi.