Giresun protokolünün katılımıyla korona virüs denetimleri gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ‘Koronavirüs Denetimleri' genelgesi kapsamında Giresun Valisi Enver Ünlü ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımıyla iş yerleri, pazar yerleri, cadde ve sokaklarda maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı “Yarın tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk, zabıta, hepimiz sahada olacağız" paylaşımının ardından bugün Türkiye genelinde denetimler başladı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Bal ve beraberindekiler denetimlere katıldı. Giresun'da iş yerlerinde, pazar yerlerinde, cadde ve sokaklarda salgına karşı alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı denetlendi. Vali Ünlü, vatandaşlara temizlik, maske ve mesafenin önemini vurguladı. Daha sonra emniyet ekipleri Giresun'un cadde ve sokaklarında denetimlerine devam ederken, maske kullanımı konusunda vatandaşlar usulüne uygun şekilde kullanmaları yönünde ikaz edildi.

Açıklanan rakamlara göre, 5 Ağustos günü Giresun'da 346 test yapılırken 26 kişinin testi pozitif çıktı. 12 kişi iyileşerek taburcu oldu ve 1 kişi hayatını kaybetti. Salgının başladığı günden bu yana Giresun'da toplam 22 bin 527 test yapıldığı ve bin 346 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı. Toplam 895 kişi iyileşirken, 26 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 895 kişi ise hastalığı yenerek taburcu oldu.