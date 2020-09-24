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Giresun sahiline bisiklet tamir istasyonları kuruldu

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşların bisiklet kullanımı esnasında karşılaştığı teknik sorunları anında çözmek adına şehrin sahil bandında bisiklet tamir istasyonu kuruldu.


Giresun Belediyesi tarafından daha sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımında yaşanabilecek olumsuzluklara anlık çözümler üretilmesi amacıyla, sahil bandında Botanik Park, Gençlik Merkezi ve Cumhuriyet Parkı'na bisiklet tamir istasyonu yerleştirildi. İstasyonlarda bisiklet tamiri için kullanıma hazır alyan seti, anahtar takımı, tornavida seti, lastik söküp takmak için levyeler, şişirme pompası ve pedal anahtarı bulunuyor. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, istasyonların hizmet vermeye başladığını belirterek, ihtiyaca göre bu istasyonların çoğaltılabileceğini bildirdi.

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