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Giresun sanatçı Haluk Levent'i misafir etti

Ahbap Derneği Başkanı ve Sanatçı Haluk Levent, Giresun’u ziyaret ederek hem eski dostlarıyla hasret giderdi hemde köy manzarasına karşı şarkı söyleyerek sosyal medya hesabında yayınladı.

Ahbap Derneği Başkanı ve Sanatçı Haluk Levent, Giresun'u ziyaret ederek hem eski dostlarıyla hasret giderdi hemde köy manzarasına karşı şarkı söyleyerek sosyal medya hesabında yayınladı.


Ahbap Derneği Başkanı ve Sanatçı Haluk Levent, Karadeniz gezileri kapsamında Giresun'u ziyaret etti. Sanatçı Levent, 25 yıl önce yardım konserleri düzenlediği Giresunlu Hayati Gedük'ü ziyaret ederek hasret giderdi.


Haluk Levent, daha sonra Keşap ilçesi Dokuztepe köyünü ziyaret ederek köy manzarasına karşı Barış Manço'nun Geçti Dost Kervanı şarkısını seslendirerek sosyal medya hesabında paylaştı.

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