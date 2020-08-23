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Giresun-Sivas karayolu taşan dere suları nedeniyle ulaşıma kapandı

Giresun’da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında taşarken, taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında taşarken, taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.


Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların Dereli ilçesi ve Duroğlu beldesine geçişlere izin vermiyor.

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