Giresun-Sivas karayolu taşan dere suları nedeniyle ulaşıma kapandı

Giresun’da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında taşarken, taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.
Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında taşarken, taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.
Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların Dereli ilçesi ve Duroğlu beldesine geçişlere izin vermiyor.