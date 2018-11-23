Giresun Tanıtım Günleri için İzmirliler'i bekliyorlar

Giresun Tanıtım Günleri hazırlıklarını tamamlayan Tüm Giresun Kültür Turizm Ekonomik Kalkınma İle Gelişmeleri Destekleme ve Uygulama Derneği, İzmirliler'i 24-25 Kasım tarihlerinde Karşıyaka Bostanlı Pazaryerine davet etti.

Giresun Valiliği'nin himayelerinde Giresun Tanıtım Günleri hazırlıklarını tamamlayan Tüm Giresun Kültür Turizm Ekonomik Kalkınma İle Gelişmeleri Destekleme Derneği öncülüğünde ve ESK Organizasyon tarafından İzmir'de birincisi düzenlenecek olan Giresun Tanıtım Günleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.

İzmir Karşıyaka Bostanlı Pazaryerinde 24 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan resmi açılış öncesinde Giresun'un kültürünü ve doğal güzelliklerini tanıtmak adına tüm hazırlıkların yapıldığını ifade eden Dernek Başkanı Mehmet Uzun "Giresun Valiliğimizin katkıları ve İzmir Valiliğimizin ev sahipliğinde birincisini düzenleyeceğimiz İzmir Giresun Tanıtım Günleri'ne sivil toplum kuruluşlarımızla, belediyelerimizle Giresun Üniversitemizle hazır haldeyiz. Her kurum kendi alanında Giresun'u en iyi tanıtabilmek adına oluşturdukları temalarla stantlarını hazırlamış durumdalar. Buraya gelen ziyaretçilerimiz adeta Giresun'un yaylalarında dolaşıp, yöresel yemeklerinden tadabilecek ve kemençesiyle horon oynayabilecektir. Çok renkli görüntülerin yer alacağı etkinliğimizde Giresun insanının misafirperverliği de ziyaretçilerimiz tarafından test edilecektir. Biz İzmir'e ,Ege Bölgesi'ne bu bölgedeki hemşehrilerimiz için Giresun'un doğal, kültürel, değerleri adına ne varsa yaşatmaya geldik. Onlara düşen de gelip bizlerle bu güzellikleri, renkli görüntüleri birlikte paylaşmaktır. Giresun'un coşkusunu Giresun'un birlikteliğini hep beraber görelim yaşayalım istiyoruz” dedi.